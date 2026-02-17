إعلان

محافظ المنيا ومدير الأمن في عزاء اللواء مصطفى خليل (صور)

كتب : جمال محمد

11:43 م 17/02/2026
قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واجب العزاء مساء اليوم الثلاثاء، لأسرة اللواء دكتور مصطفى خليل، مفتش داخلية سوهاج، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم أثناء تأدية مهام عمله.

جنازة اللواء مصطفى خليل

شيعت القيادات الأمنية والتنفيذية جثمان الفقيد في جنازة عسكرية مهيبة عصر اليوم من مسجد صلاح الدين، قبل أن تقام مراسم العزاء بقاعة الشبان المسلمين، حيث أكد الحضور أن الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب طوال سنوات خدمته الطويلة.

حادث مفتش داخلية سوهاج

خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي محافظة المنيا عقب نبأ وفاة اللواء مصطفى خليل إثر انقلاب سيارته برفقة أمين شرطة في سوهاج، وتداول المئات منشورات رثاء مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما كان يتمتع به من سيرة طيبة ومحبة كبيرة بين الجميع خلال فترة عمله مفتشًا للأمن الوطني بالمنيا قبل انتقاله لسوهاج.

دكتوراه اللواء مصطفى خليل

حصل الفقيد الراحل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة المنيا منذ سنوات قليلة، حيث تناولت رسالته موضوع "الإرهاب الإلكتروني في إطار القانون الدولي العام"، والتي نالت إشادات واسعة بمضمونها العلمي، ليجمع بذلك بين الكفاءة الأمنية والتميز الأكاديمي حتى لحظاته الأخيرة.

عزاء اللواء مصطفى خليل محافظ المنيا حادث سوهاج جنازة عسكرية أمن المنيا

