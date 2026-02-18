بيرو.. الكونجرس يصوت لصالح عزل الرئيس المؤقت خوزيه جيري

ليما (بيرو) - (أ ب)

صوت الكونجرس في بيرو الثلاثاء لصالح إقالة الرئيس المؤقت خوزيه جيري، في الوقت الذي تحقق فيه سلطات الادعاء بشأن اتهامات بالفساد منسوبة إليه، مما أثار موجة من عدم الاستقرار السياسي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد في أبريل.

ويخضع جيري لتحقيق أولي بشأن الفساد واستغلال النفوذ، على خلفية سلسلة اجتماعات غير معلنة مع مديرين تنفيذيين صينيين اثنين.

وصوت 75 نائبا بالبرلمان لصالح عزل جيري من منصبه الذي تولاه في 10 أكتوبر، وصوت 24 نائبا ضد عزله وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

يشار إلى عزل جيري من منصبه هو آخر فصل من أزمة سياسية في البلاد التي حكمها سبعة رؤساء منذ 2016، ومن المقرر أن تجري انتخابات عامة وسط غضب عام على خلفية زيادة جرائم العنف.

ومن المقرر أن يختار النواب رئيسا جديدا من بينهم ليدير البلاد حتى 28 يوليو، عندما يسلم الرئيس المؤقت المنصب إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 12 أبريل.

وسيعود جيري إلى منصبه كنائب برلماني حتى 28 يوليو، لحين تولي الكونجرس الجديد السلطة التشريعية.

وجاءت الاتهامات ضد جيري بسبب تقرير مسرب يتعلق باجتماع سري أجراه في ديسمبر مع مديرين تنفيذيين صينيين اثنين. ويتولى أحد الحاضرين عقودا حكومية سارية، بينما يخضع الثاني لتحقيق حاليا بسبب تورطه في عملية غير شرعية لقطع الأشجار.