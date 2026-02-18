أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أولى جولاته الميدانية الموسعة بنطاق أحياء شرق ومنتزة أول وثان، وذلك فور تسلمه مهام منصبه رسميًا عقب أداء اليمين الدستورية، حيث أصدر 8 قرارات وتوجيهات عاجلة للتعامل مع مشكلات التكدس المروري والإشغالات، مؤكدًا أن التواجد الميداني هو السبيل الوحيد لحل أزمات الشارع السكندري.

إشغالات شرق الإسكندرية

بدأ المحافظ جولته بتوجيهات حاسمة في منطقة زعربانة، حيث أمر بالإزالة الفورية لكافة إشغالات المحال بشارع الطيار أحمد أبو السعود، مع رصف الشوارع العرضية لزيادة السيولة المرورية، كما أصدر قرارًا بتخصيص موقف للأتوبيسات بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج كحل هندسي لتخفيف التكدسات الخانقة بشارع أبو قير الحيوي.

بدائل باعة باكوس

تفقد "عطية" شارعي "سينما ليلى" و"الإذاعة" بمنطقة باكوس، موجهًا بسرعة إيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين بالسوق، ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس، كما تفقد مخبزًا بلديًا بمنطقة غبريال للاطمئنان على وزن وجودة رغيف الخبز وحصص الدقيق، مشددًا على ضرورة التواجد المستمر بين المواطنين.

حلول مرور الفلكي

تابع المحافظ الحالة المرورية بكباري "أبو سرحة" و"الساعة" وصولًا لمنطقة الفلكي، موجهًا بوضع حلول مرورية عاجلة لإنهاء الزحام، مع تنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس حماية للطلاب، وذلك استجابة للمطالب الشعبية التي استمع إليها خلال الجولة.

تطوير بئر مسعود

اختتم محافظ الإسكندرية جولته بتفقد طريق الكورنيش ومشروع تطوير منطقة "بئر مسعود"، حيث وجه بضرورة الحفاظ على البئر وتطوير المنطقة المحيطة بها لتكون ممشى مفتوحًا ومتنفسًا طبيعيًا وحضاريًا أمام المواطنين، مع الاهتمام الفائق بعناصر الإضاءة والنظافة بما يليق بمكانة العاصمة الثانية.