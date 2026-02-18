وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع "جهاز مستقبل مصر"، بالدفع بـ 20 سيارة متحركة لبيع الدواجن المجمدة زنة 1.1 كجم بسعر 90 جنيهًا للدجاجة الواحدة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية وتوفير السلع بأسعار اقتصادية استعدادًا لشهر رمضان.

أماكن دواجن المنتزه

حددت المحافظة 9 مواقع حيوية لخدمة قطاع شرق والمنتزه، حيث تتمركز السيارات في حي شرق بمناطق سيدي جابر أمام المحطة، وأبيس الأولى بالموقف، والحضرة شارع عرابي، بينما تتواجد في حي منتزه أول بسيدي بشر ترام ومنطقة الفلكي، وفي منتزه ثان تشمل المعمورة البلد وكوبري المندرة وشارع خورشيد ومنطقة المراغي.

تمركزات وسط وغرب

شملت الخريطة نطاق حي وسط بمناطق سوق الغيط الصعيدي بمحرم بك وجوار السوق الحضاري بمحطة مصر، أما في حي غرب فقد تم تخصيص تمركزات بميدان الصينية في الورديان وأمام ساحة بشاير الخير بمنطقة غيط العنب، وذلك لضمان تلبية احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

سيارات العجمي والعامرية

تضمنت المبادرة تخصيص مواقع لحي العجمي في شوارع البيطاش والهانوفيل والجيش، وفي حي الجمرك بميدان المنشية وميدان أبو العباس ببحري، وصولًا إلى قطاع العامرية بشارع القسم ومساكن عبدالقادر، لتغطية أطراف المدينة والمناطق الأكثر احتياجًا للسلع الغذائية المخفضة.

دعم مستقبل مصر

أشاد "عطية" بالدور الوطني لـ "جهاز مستقبل مصر" في دعم استقرار الأسواق عبر 285 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، مؤكدًا أن تكامل الجهود مع أجهزة الدولة يهدف لتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية خلال المواسم.