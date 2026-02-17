جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق وتوقيع "ميثاق سفراء الصحة النفسية"، بحضور ممثلي الإدارات التعليمية وسفراء الصحة النفسية وأخصائيي التربية النفسية من مختلف مدارس المحافظة، لتعزيز جودة الحياة المدرسية.

أهداف ميثاق الصحة

أوضحت الدكتورة وفاء رضا أن هذا الميثاق يأتي تأكيدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة نفسيًا للطلاب، حيث يعمل على تعزيز الشراكة الرباعية بين الطالب والمعلم وولي الأمر والإدارة المدرسية، بما يضمن بناء مجتمع مدرسي متكامل يسهم في تطوير العملية التعليمية.

قسم سفراء المبادرة

أدى سفراء الصحة النفسية القسم الرسمي خلال الفعاليات، معلنين التزامهم بنشر ثقافة الدعم النفسي وتقبل الآخر، ومساندة زملائهم داخل البيئة المدرسية وبث روح العمل الجماعي، فيما أكدت مدير التعليم على دعم هؤلاء السفراء لما لهم من أثر إيجابي ملموس في حياة الأفراد.

منظومة الدعم النفسي

اختتمت مديرية التربية والتعليم الحدث بإطلاق منظومة "سفراء الصحة النفسية" رسميًا على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، لتكون ركيزة أساسية لضمان الاستقرار النفسي للطلاب وتوفير آليات تدخل مبكرة تدعم مسيرتهم التربوية والاجتماعية داخل الحرم المدرسي.