جنازة عسكرية فى المنيا لمفتش الداخلية اللواء مصطفى خليل -فيديو وصور

المنيا-جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا عصر اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان اللواء دكتور مصطفى خليل كامل، مفتش وزارة الداخلية، في جنازة عسكرية رسمية، وذلك بعد أن وافته المنية صباح اليوم إثر انقلاب سيارته أثناء تأدية واجبه الوطني بمحافظة سوهاج.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العصر بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، بحضور شعبي وتنفيذي كبير، وكان في مقدمة الحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن مدير الأمن، وعدد كبير من قيادات وضباط المديرية وعائلة المتوفى.

وكانت حالة من الحزن، خيمت بين أهالي محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، عقب وفاة اللواء دكتور مصطفى خليل كامل، إثر انقلاب سيارته برفقة أمين شرطة أثناء تأدية عمله في محافظة سوهاج، وتداول المئات منشورات رثاء للفقيد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا، حزناً عليه، خاصة أنه كان محبوباً لدى الجميع ، إذ تدرج بعدة مناصب في المنيا، وصولاً لمفتش الأمن الوطني، ثم مفتشاً للداخلية في سوهاج .

وحصل اللواء دكتور مصطفى خليل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة المنيا عن رسالة علمية بعنوان " الإرهاب الإلكتروني في إطار القانون الدولي العام".