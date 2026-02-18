سأل الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عمّا إذا كان البرلمان الحالي بتركيبته الراهنة قادرًا على ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة خلال الفصل التشريعي الممتد من عام 2025 حتى 2030، في ظل ما يثار من تساؤلات حول فاعلية الأداء البرلماني.



وأكد "داود" خلال حواره مع "الجلاد" في بودكاست أسئلة حرجة، أن البرلمان يمتلك من الناحية الدستورية أدوات الرقابة والمحاسبة، مشددًا على أن تفعيل هذه الأدوات يظل مشروطًا بتحرير إرادة النواب والأحزاب، بما فيها الأحزاب الموالية، وإثبات قدرتهم على إيجاد وزن حقيقي داخل المجلس من خلال المحاسبة الجادة وتقديم تشريعات تمس حياة المواطنين.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن العمل البرلماني الحقيقي لا يأتي من "نمو مصنع"، على حد وصفه، وإنما من الاشتباك المباشر مع قضايا الشارع وتحسين الأداء داخل المجلس، معتبرًا أن ذلك وحده الكفيل بإعادة ثقة الناس ودفعهم للمشاركة والانتخاب، محذرًا من أن الاكتفاء بالوجود الشكلي داخل البرلمان سيؤدي إلى نتائج عكسية.



وحذر ضياء الدين داود، من أن إخفاق البرلمان في أداء دوره الرقابي والتشريعي سيقود إلى زيادة نسب اليأس لدى المصريين، وعزوف أكبر عن المشاركة في الشأن العام، وقد يمتد الأمر ، بحسب تعبيره، إلى اهتزاز الإحساس بالانتماء والرضا، بما يهدد الاستقرار العام.

هل تتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال 2026؟ ضياء داود يجيب

وأبدى ضياء داود، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، تشككه في وعود التحسن خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن القرارات المطروحة في بدايات العام، مثل: الضرائب على السكن الخاص والهواتف المحمولة، وأزمات الكهرباء والخلافات داخل اللجان البرلمانية، تعكس استمرار السياسات ذاتها، ما يجعل توقع تحسن ملموس أمرًا صعبًا في رأيه.



وتطرق "داود" إلى طبيعة إدارة السياسات في مصر، موضحًا أن كثيرًا منها يتم بشكل مشترك بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة، وهو ما يظهر، حسب قوله، في توجيهات رئيس الجمهورية ودفاعه عن بعض السياسات، معتبرًا أن ذلك يحمّل الجميع مسؤولية النتائج، مع التأكيد على أهمية مراجعة المسار وإتاحة مساحة معقولة لأي حكومة قادمة للعمل وفق رؤية واضحة.



وانتقد النائب ضياء الدين داود، ما وصفه باختباء الحكومات الضعيفة خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات تعتبر قراراتها "سياسات دولة" لتحصينها من النقد، في حين أن إدارة الدولة تحتاج إلى حكومة قوية تمتلك رؤية، وتعمل بتناغم مع السلطات الأخرى، دون أن تتنصل من مسؤوليتها عن القرارات ونتائجها.









