إعلان

محذّرة أوروبا.. روسيا تلوّح باستخدام قواتها البحرية لحماية سفنها التجارية

كتب : مصراوي

12:31 ص 18/02/2026

سفن بحرية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو - (د ب أ)

حذر الكرملين الثلاثاء من أن روسيا سوف تستخدم قواتها البحرية لحماية سفنها التجارية في مواجهة حظر الدول الغربية للناقلات الروسية والسفن الأخرى.

وأشار نيكولاي باتروشيف، المسؤول بالكرملين المعني بالشحن، في تصريحات لصحيفة "أرجومينتي آي فاكتي" التي تصدر في موسكو، إلى أن الدول الغربية تشن "هجمات على غرار القرصنة" على التجارة البحرية الروسية.

وأضاف باتروشيف: "نعتقد، كما هو الحال في كل وقت، أن أفضل ضامن لسلامة الملاحة هو البحرية". وأشار إلى أن روسيا كان لا بد لها أن تكون قادرة على شحن النفط والحبوب والأسمدة للإبقاء على عمل اقتصادها.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ناقلات أسطول الظل الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا بهدف الحد من صادرات النفط. وتم فرض عقوبات أيضا على أنشطة شحن أخرى.

وقال باتروشيف إن الهجمات على السفن التجارية الروسية تشير إلى أن الخصوم الغربيين قرروا ضرب أحد أهم قطاعات الاقتصاد الروسي.

وقالت السلطات الفرنسية في وقت سابق يوم الثلاثاء إنها أفرجت عن ناقلة اعترضتها الشهر الماضي في البحر المتوسط للاشتباه في انتمائها لأسطول الظل الروسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل-بارو في منشور عبر منصة إكس إن الناقلة جرينش ستغادر المياه الفرنسية بعدما دفعت غرامة "عدة ملايين من اليوروهات " و "توقف مكلف استمر ثلاثة أسابيع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين روسيا البحرية الروسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة