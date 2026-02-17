ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مسائية مكبرة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز الخانكة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، وذلك في إطار توجيهات محافظ القليوبية بتكثيف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حملة تموين الخانكة

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وإدارة الخانكة البيطرية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري والأغذية غير الصالحة.

مضبوطات اللحوم الفاسدة

أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة والدهون والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن بلغ طنًا ونصف، وتم التحفظ الفوري على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.