أصدرت نقابة محامين جنوبي الدقهلية، مساء اليوم، بيانًا رسميًا تعقب فيه على واقعة مصرع المحامية رشا فرحات وإصابة زوجها بقرية كفر الأبحر بمركز نبروه، مؤكدةً أنها لن تترك حق الزميلة الراحلة حتى القصاص العادل من الجناة، وذلك بعد زيارة وفد من النقابة للزوج المصاب.

تفاصيل جريمة نبروه

كشف بيان النقابة تفاصيل المأساة، حيث تسلل المتهمون "أبناء العمومة" عبر الشرفات باستخدام سلالم خشبية، وذلك انتقامًا من تنفيذ حكم تمكين الزوجين من المنزل يوم الخميس الماضي، وقيدوا المحامية وزوجها وألقوهما من الطابق الثالث، ما أدى لوفاة الزوجة متأثرة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

متابعة تحقيقات النيابة

أكدت النقابة الفرعية ثقتها التامة في إدارة البحث الجنائي للقبض على الجناة، مشيرةً إلى متابعة أعضاء المجلس للتحقيقات لحظة بلحظة، وانتظار انتهاء الطب الشرعي من التشريح لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه، مشددة على وجود شبهة جنائية واضحة في الواقعة.

بلاغ أمن الدقهلية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز نبروه، حيث انتقل ضباط المباحث وتبين وجود خلافات ميراثية دفعت المتهمين لارتكاب الجريمة بعد أيام قليلة من تنفيذ الزوجين لقرار تمكين المسكن، وتم تحرير المحضر اللازم لمباشرة النيابة التحقيقات.

