أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وأوضح دوجاريك في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن القرارات الإسرائيلية تهدف لتسهيل إخراج الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة، مما يساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل مباشر.

وأشار المتحدث الأممي، إلى رصد تصريحات لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعو علنا إلى "قتل حل الدولتين"، مشددا على أن ليس هناك بديل أمام المجتمع الدولي سوى هذا الحل.

وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيواصل الضغط على الدول الأعضاء للتحرك الجاد باتجاه إطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع.