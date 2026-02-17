لقيت محامية بقرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية مصرعها، فيما أصيب زوجها بإصابات بالغة وكسور متفرقة، وذلك بعد قيام "أبناء عم الزوج" باقتحام مسكنهما والتعدي عليهما وإلقائهما من شرفة المنزل، انتقامًا منهما لتنفيذ حكم قضائي بالتمكين من المنزل بسبب خلافات الميراث.

بلاغ لأمن الدقهلية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية كفر الأبحر بسماع استغاثة سيدة وزوجها من داخل منزلهما، أعقبه صوت ارتطام قوي بالأرض، ليتبين إلقاء السيدة وزوجها من الشرفة وسط بركة من الدماء.

تحريات مقتل المحامية

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد عمرو عبدالحكم، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "رشا فرحات"، محامية حرة، وإصابة زوجها جراء تعرضهما للضرب المبرح والإلقاء من علو، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عم الزوج لوجود خلافات ميراثية محتدمة بينهم.

انتقام حكم التمكين

كشفت التحقيقات أن المجني عليهما تحصلا على حكم قضائي بالتمكين من المنزل، وقاما بتنفيذه يوم الخميس الماضي بعد إجراء الدراسة الأمنية، فقرر المتهمون الانتقام بالتسلل ليلًا عبر "سلالم خشبية" إلى الشرفة، وقاموا بتكبيل الزوجين والاعتداء عليهما قبل إلقائهما، ما أدى لوفاة الزوجة وإصابة الزوج بنزيف حاد، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة.