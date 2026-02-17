إعلان

حزن في المنيا لرحيل اللواء مصطفى خليل.. موعد ومكان الجنازة

كتب : مصراوي

12:03 م 17/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    اللواء مصطفى خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا-جمال محمد:

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عقب تلقيهم نبأ وفاة اللواء دكتور مصطفى خليل كامل، الذي وافته المنية إثر حادث انقلاب سيارته أثناء تأدية الواجب الوطني بمحافظة سوهاج.

ونعى أهالي المحافظة ببالغ الأسى الفقيد الراحل، الذي عُرف بتفانيه وإخلاصه خلال مسيرته المهنية؛ حيث تدرج في عدة مناصب أمنية رفيعة بمحافظة المنيا، وصولاً إلى منصب مفتش الأمن الوطني، قبل أن ينتقل للعمل مفتشاً بوزارة الداخلية في محافظة سوهاج.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على الجانب الأمني فحسب، بل كان نموذجاً للعالم المثابر؛ إذ حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة المنيا برسالته الهامة حول "الإرهاب الإلكتروني في إطار القانون الدولي العام"، والتي حظيت بإشادات واسعة من الأوساط الأكاديمية والقانونية.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا إلى دفتر عزاء مفتوح، رثى فيه المواطنون والقيادات الفقيد، معددين مناقبه ودماثة خلقه.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد "صلاح الدين" بحي شمال مدينة المنيا، ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالمنيا الجديدة، وسط توقعات بحضور شعبي وتنفيذي واسع تقديراً لتاريخه المشرف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى خليل حادث سير انقلاب سيارة المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
حوادث وقضايا

هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد
عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
زووم

عمرو سعد يطلق مبادرة لسداد ديون 30 غارما وغارمة
من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
أخبار مصر

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات