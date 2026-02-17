حزن في المنيا لرحيل اللواء مصطفى خليل.. موعد ومكان الجنازة

المنيا-جمال محمد:

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عقب تلقيهم نبأ وفاة اللواء دكتور مصطفى خليل كامل، الذي وافته المنية إثر حادث انقلاب سيارته أثناء تأدية الواجب الوطني بمحافظة سوهاج.

ونعى أهالي المحافظة ببالغ الأسى الفقيد الراحل، الذي عُرف بتفانيه وإخلاصه خلال مسيرته المهنية؛ حيث تدرج في عدة مناصب أمنية رفيعة بمحافظة المنيا، وصولاً إلى منصب مفتش الأمن الوطني، قبل أن ينتقل للعمل مفتشاً بوزارة الداخلية في محافظة سوهاج.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على الجانب الأمني فحسب، بل كان نموذجاً للعالم المثابر؛ إذ حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة المنيا برسالته الهامة حول "الإرهاب الإلكتروني في إطار القانون الدولي العام"، والتي حظيت بإشادات واسعة من الأوساط الأكاديمية والقانونية.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا إلى دفتر عزاء مفتوح، رثى فيه المواطنون والقيادات الفقيد، معددين مناقبه ودماثة خلقه.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد "صلاح الدين" بحي شمال مدينة المنيا، ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالمنيا الجديدة، وسط توقعات بحضور شعبي وتنفيذي واسع تقديراً لتاريخه المشرف.