الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أحالت نيابة غرب الإسكندرية الكلية سائق وتاجر ملابس إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما في واقعة قتل سائق توك توك طعنًا بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

ترجع وقائع القضية رقم 12688 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بطعن سائق توك توك إثر مشاجرة ووفاته.

كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "أ.ن.خ" سائق توك توك، والمتهم الأول "أ.أ.س" سائق سيارة ميكروباص صغير الحجم، وبرفقته المتهم الثاني "م.أ.س" بائع ملابس، بسبب أولوية المرور في الشارع.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة وتعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب قبل أن يتدخل الأهالي لفضها وغادر المجني عليه مكان الوقاعة، إلا أن المتهمين قررا الانتقام منه.

ووفقًا لقرار الإحالة، توجها المتهمان إلى مكان تواجد المجني عليه وبحوزتهما سلاح أبيض واصطحباه لينفردا به واستل المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة" وانهالا عليه طعنًا في أنحاء جسده وفروا هاربين.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما.