إعلان

بسبب أولوية المرور.. إحالة المتهمين بقتل سائق توكتوك لجنايات الإسكندرية

كتب : مصراوي

06:03 م 16/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أحالت نيابة غرب الإسكندرية الكلية سائق وتاجر ملابس إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما في واقعة قتل سائق توك توك طعنًا بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

ترجع وقائع القضية رقم 12688 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بطعن سائق توك توك إثر مشاجرة ووفاته.

كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "أ.ن.خ" سائق توك توك، والمتهم الأول "أ.أ.س" سائق سيارة ميكروباص صغير الحجم، وبرفقته المتهم الثاني "م.أ.س" بائع ملابس، بسبب أولوية المرور في الشارع.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة وتعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب قبل أن يتدخل الأهالي لفضها وغادر المجني عليه مكان الوقاعة، إلا أن المتهمين قررا الانتقام منه.

ووفقًا لقرار الإحالة، توجها المتهمان إلى مكان تواجد المجني عليه وبحوزتهما سلاح أبيض واصطحباه لينفردا به واستل المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة" وانهالا عليه طعنًا في أنحاء جسده وفروا هاربين.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتهمين بقتل سائق توكتوك قتل سائق توكتوك محكمة جنايات الإسكندرية واقعة قتل سائق توك توك إحالة قاتلي سائق توكتوك لجنايات الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| حركة تغييرات موسعة في المحافظين.. ومقترح بنقل 40 شركة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| حركة تغييرات موسعة في المحافظين.. ومقترح بنقل 40 شركة
محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
حوادث وقضايا

محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
رمضان 2026.. قنوات عرض مسلسل "كان ياما كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. قنوات عرض مسلسل "كان ياما كان"
مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية وسط الجبال والأشجار
زووم

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية وسط الجبال والأشجار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر