إعلان

بحضور رئيس النواب.. بدء عزاء الدكتور مفيد شهاب

كتب : مصراوي

07:03 م 16/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس النواب من عزاء الدكتور مفيد شهاب
  • عرض 4 صورة
    وزير التعليم العالي السابق من عزاء الدكتور مفيد شهاب
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس النواب من عزاء الدكتور مفيد شهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد العش:
تصوير – هاني رجب:

استقبلت أسرة الفقيد الراحل الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، مساء اليوم الاثنين، العزاء بمسجد مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة المغرب، بحضور واسع من الشخصيات العامة.

أبرز من حضر عزاء الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
ووثقت عدسات "مصراوي" لحظة وصول المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق، لتقديم واجب العزاء، إلى جانب وفد من الأزهر، والمستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، ووزير العدل الأسبق، الذين حرصوا على أن يكونوا في مقدمة المعزين.

وشارك عدد من النواب والسياسيين والشخصيات العامة في أداء واجب العزاء لأسرة الفقيد، معربين عن خالص تعازيهم وتقديرهم لمسيرة الراحل العلمية والوطنية.


اقرأ أيضًا:
نقيب الأشراف ناعيًا مفيد شهاب: جمع بين رصانة الفكر القانوني وصدق الانتماء للوطن


تشييع جنازة الدكتور مفيد شهاب من مسجد المشير بالتجمع (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفيد شهاب عزاء مفيد شهاب الحضور في عزاء الدكتور مفيد شهاب أيمن عاشور هشام بدوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)
أخبار المحافظات

بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)
مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
رياضة محلية

مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
أخبار مصر

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
حزب الله: لا نريد الحرب ولكن لن نستسلم
شئون عربية و دولية

حزب الله: لا نريد الحرب ولكن لن نستسلم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر