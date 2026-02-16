كتب- أحمد العش:

تصوير – هاني رجب:



استقبلت أسرة الفقيد الراحل الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، مساء اليوم الاثنين، العزاء بمسجد مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة المغرب، بحضور واسع من الشخصيات العامة.



أبرز من حضر عزاء الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

ووثقت عدسات "مصراوي" لحظة وصول المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق، لتقديم واجب العزاء، إلى جانب وفد من الأزهر، والمستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، ووزير العدل الأسبق، الذين حرصوا على أن يكونوا في مقدمة المعزين.



وشارك عدد من النواب والسياسيين والشخصيات العامة في أداء واجب العزاء لأسرة الفقيد، معربين عن خالص تعازيهم وتقديرهم لمسيرة الراحل العلمية والوطنية.





اقرأ أيضًا:

نقيب الأشراف ناعيًا مفيد شهاب: جمع بين رصانة الفكر القانوني وصدق الانتماء للوطن





تشييع جنازة الدكتور مفيد شهاب من مسجد المشير بالتجمع (صور)



