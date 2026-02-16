إعلان

"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

03:14 م 16/02/2026
  الكعبة
  • عرض 19 صورة
    بكار
  • عرض 19 صورة
    الكسوة
  • عرض 19 صورة
    بوجي
  • عرض 19 صورة
    بوجي
  • عرض 19 صورة
    بوجي وطمطم
  • عرض 19 صورة
    بوجي وطمطم
  • عرض 19 صورة
    شمع الكتروني
  • عرض 19 صورة
    زينة بوجي وطمطم
  • عرض 19 صورة
    ستيكرات
  • عرض 19 صورة
    ستيكرات
  • عرض 19 صورة
    فوانيس مغلفة
  • عرض 19 صورة
    فرع نور رمضاني
  • عرض 19 صورة
    فوانيس
  • عرض 19 صورة
    فوانيس
  • عرض 19 صورة
    مفارش
  • عرض 19 صورة
    مفارش
  • عرض 19 صورة
    قصاقيص الزينة
  • عرض 19 صورة
    قصاقيص الزينة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت أسواق كفر الشيخ تتزين بزينة رمضانية متنوعة، حيث يتصدر عرض الزينة هذا العام شخصيات كرتونية شهيرة مثل: "بوجي وطمطم"، "بسنت ودياسطي"، و"بكار"، إلى جانب الرسومات الإسلامية والفوانيس الخشبية بمختلف الأحجام.

وأوضح يوسف أشرف علي، تاجر خردوات، أن زينة رمضان المعروضة في محله تتنوع بين فوانيس صغيرة وكبيرة، مفروشات ووسادات مزينة برسومات شخصيات كرتونية مرتبطة بالشهر الفضيل، إضافة إلى ستائر مطبوع عليها الكعبة الشريفة.

وأشار "تاجر الخردوات" إلى أن الأسعار تبدأ من 3.5 جنيه لأفرع الزينة الصغيرة، فيما تتراوح أسعار فروع "قصاقيص" 10 أمتار عند 10 جنيهات، وملصقات وصور رمضانية بين 10 و15 جنيهًا حسب الحجم.

كما تتوفر فوانيس للأطفال 12 قطعة بسعر 45 جنيهًا، وفوانيس متنوعة بين بوجي وطمطم وبكار ودياسطي بسعر 80 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الستائر المطبوع عليها الكعبة من 35 إلى 250 جنيهًا.

وقال يوسف: "رمضان شهر الخير والبركة.. مبيعاتنا تزدهر مع حلول الشهر الفضيل. نبدأ التحضير للزينة منذ بداية شهر شعبان، ونتمنى أن تكون أيام السنة كلها رمضان".

بوجي وطمطم زينة رمضان كفر الشيخ

