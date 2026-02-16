إعلان

بالصورـ أسيوط الجديدة تبيع 10 وحدات وورشًا في مزاد علني ناجح

كتب : مصراوي

04:26 م 16/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أسيوط الجديدة تبيع 10 وحدات وورشًا بـ17 مليون جنيه (2)
  • عرض 4 صورة
    أسيوط الجديدة تبيع 10 وحدات وورشًا بـ17 مليون جنيه (4)
  • عرض 4 صورة
    أسيوط الجديدة تبيع 10 وحدات وورشًا بـ17 مليون جنيه (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد جهاز مدينة أسيوط الجديدة انعقاد جلسة مزاد علني لبيع 5 ورش حرفية و5 وحدات إدارية، حيث تم بيعها بالكامل بإجمالي قيمة قاربت 17 مليون جنيه، وسط حضور لافت من المستثمرين والمتقدمين، ما يعكس تزايد الإقبال على الفرص الاستثمارية داخل المدينة.

ووفقًا لنتائج المزاد، سجّل أعلى سعر للمتر في الورش 9 آلاف جنيه، وذلك لمساحات تراوحت بين 294 و347 مترًا مربعًا، بينما بلغ أعلى سعر للمتر في الوحدات الإدارية 21,600 جنيه، لمساحات تتراوح بين 33 و61 مترًا مربعًا، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين في الطروحات المتاحة وجدوى الاستثمار بالمدينة.

وجرى تنظيم جلسة المزاد بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة المالية، فضلًا عن مسئولي جهاز المدينة والجهات المعنية، بما يضمن الشفافية والانضباط في الإجراءات.

وتنوعت الأنشطة التي رست عليها الوحدات بين مراكز صيانة سيارات، وورش ألوميتال ورخام، وأنشطة استثمار عقاري، ومكاتب توريدات، وعيادات طبية، وهو ما يسهم في تعزيز شبكة الخدمات داخل المدينة وتوفير فرص عمل جديدة للسكان.

وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن بيع جميع الوحدات المطروحة يعكس جدية الطرح ووضوح الإجراءات، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في طرح فرص استثمارية جديدة بمساحات وأنشطة متنوعة، دعمًا لخطة تنمية المدن الجديدة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة بالسعودية

حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
حوادث وقضايا

حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
حوادث وقضايا

حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي
رياضة محلية

خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر