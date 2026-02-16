الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استهل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية الجديد، مهام عمله رسميًا بوصوله إلى مكتبه بالديوان العام للمحافظة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أكد في أول تصريح له عزمه بذل أقصى جهد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتركيز على خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أولويات المرحلة

أشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الأجهزة التنفيذية لدفع عجلة التنمية الشاملة، لافتاً إلى وضع الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن السكندري بشكل مباشر على رأس الأولويات، والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لها تضمن تحسين جودة الحياة في الشارع السكندري.

مراسم الاستقبال

كان في استقبال المحافظ فور وصوله مقر الديوان العام كل من اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، إلى جانب حشد من القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة، تمهيداً لبدء دولاب العمل الرسمي.