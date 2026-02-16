توزيع 50 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في قرية اللبشة بالشرقية (صور)

"أودّع أيامًا عشتها بينكم".. رسالة مؤثرة من محافظ الإسكندرية السابق (صور)

نظمت قرية اللبشة بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتوزيع 50 رأس ماشية عشار على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود دعم الأسر غير القادرة وتحسين مستواها المعيشي.

حضر الفعالية المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، والأستاذ أشرف البهنساوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالحسينية، والدكتور هشام الألفي، مدير الإدارة البيطرية، والأستاذة ميادة السماحة، رئيس الوحدة المحلية بالناصرية، إلى جانب قيادات جمعية الأورمان.

وأكد المهندس العوضي سعادته بمشاركة الأسر فرحتها، موضحًا أن رضا المواطنين يمثل الهدف الأساسي لجهود الحكومة. فيما أوضح البهنساوي أن الاحتفالية جاءت تنفيذًا لتوجيهات أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المشروع يشمل متابعة دورية لرؤوس الماشية، مع توفير التغذية والرعاية البيطرية، وصرف مبلغ شهري من خلال مكاتب البريد لتشجيع الإنتاج الحيواني والاستثمار فيه.

وأشار إلى أن اختيار الأسر المستفيدة تم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجهات التنفيذية والطب البيطري، مع إجراء بحوث ميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا استمرار التعاون مع المحافظة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية.

ويأتي مشروع توزيع رؤوس الماشية ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للأسر الأكثر احتياجًا، وإتاحة مصدر دخل ثابت ومستدام لهم، بما يسهم في تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.