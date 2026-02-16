جني الأرباح يدفع المؤشر الرئيسي للانخفاض بجلسة اليوم

اتفق خبراء بسوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد صعوده أمس، يرجع ذلك الي عمليات جني الارباح عقب المكاسب التي حققها المؤشر اللرئيسي للبورصة المصرية وتحقيققه قمم تاريخية خلال جلسة أمس.

وأوضح محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد الارتفاع القوي الذي شهده أمس، يرجع إلى عمليات جني أرباح عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت في جلسة الأمس، وهي حركة طبيعية لاستكمال الصعود وتجربة مستويات سعرية ومؤشرات أخرى.

وأشار عبد الهادي إلى أن المؤشر الرئيسي ارتفع أمس، وسط صعود رأس المال السوقي بنحو 90 مليار جنيه، يرجع إلى قرار السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.

وأضاف عبد الهادي أن جلسة الأمس شهدت زخمًا شرائيًا في بعض الأسهم القيادية، مثل البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، وهيرميس، والمصرية للاتصالات خلال جلسة أمس.

من جانبها، أوضحت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن انخفاض المؤشر، بعد وصله إلى نقطة تاريخية لم يبلغها من قبل، جاء بدعم عمليات جني أرباح وتبديل مراكز.

وأضافت أن جلسة اليوم شهدت بيعًا من قبل مؤسسات محلية وعربية، نتيجة اتباعها أسلوب التحليل الفني، حيث أذا وصل المؤشر إلى مستوى معين يتم تسوية ثلث المحفظة الاستثمارية، وكذلك عند وصول سهم داخل المؤشر إلى مستوى محدد يتم بيع نصف الكمية.

