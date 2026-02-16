إعدام العشيق وسجن الأم القاصر.. "حلوى مسمومة" تنهي حياة طفل الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على واحدة من القضايا المأساوية، بقضائها اليوم بالإعدام شنقًا لعاطل بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، والسجن 15 عامًا لأم قاصر، لإدانتهما بقتل طفل الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ إذ دست له أقراصًا مخدرة في الحلوى للتخلص من بكائه وتفريغ الجو لعلاقة محرمة مع المتهم الأول بنطاق مركز نبروه.

حيثيات الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، وأحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أكرم سرحان، في القضية رقم 8764 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 2893 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، حيث جاء تخفيف الحكم على الأم المتهمة "ثريا.ع.ع" نظرًا لحداثة سنها كونها تبلغ من العمر 17 عامًا، بينما نال شريكها "المحمدي.م.ر.ا"، البالغ من العمر 32 عاماً، عقوبة الإعدام.

تفاصيل الجريمة

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 أغسطس 2025، حين أحال المستشار الدكتور مصطفى تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين للمحاكمة؛ لارتكابهما جريمة قتل الطفل "كريم" عمداً، وكشفت التحقيقات أن الأم وشريكها بيتا النية وعقدا العزم على التخلص من الطفل بعد استيقاظه أثناء وجودهما في علاقة غير شرعية، حيث اشترى المتهم الثاني جواهر مخدرة تتسبب في الموت "عقار الكلوزابكس"، وقدمها للأم التي دستها للصغير داخل الحلوى وأطعمته إياها أكثر من مرة قاصدة إزهاق روحه.

تحريات المباحث

أكدت تحريات الرائد عمرو عبدالحكم، رئيس مباحث مركز نبروه، صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن المتهمين اتفقا سويًا على شراء العقار المنوم بعد استيقاظ الطفل من سباته وتعطيل مخططاتهما، فأطعماه 6 أقراص كاملة مما أدى إلى وفاته.

كما دعمت "شيرين.س.ع"، والدة المتهمة الأولى، هذه الرواية في شهادتها أمام النيابة العامة، مؤكدةً أنها علمت من ابنتها بتفاصيل الجريمة ورغبتها في إقامة علاقة مع المتهم الثاني دون إزعاج من الصغير.

التقرير الطبي

أثبت تقرير الصفة التشريحية أن جثة الطفل وجدت في حالة تعفن رمي، مع علامات واضحة شملت جحوظ العينين، وبروز اللسان، وتفسخ الجلد، وخروج ارتشاحات داكنة من الأنف والفم، وأظهر التحليل المعملي الكيماوي للأحشاء والدماء وجود مادة "الكلوزابين"، مما يؤكد أن الوفاة سمية ناتجة عن تثبيط المراكز العصبية الحيوية بالمخ، مما أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، دون وجود أي إصابات عنفية ظاهرية أخرى.