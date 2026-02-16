الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ودّع اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية السابق، ديوان عام المحافظة اليوم الإثنين في أجواء سادها التقدير والامتنان، موجهًا التهنئة للواء نبيل حسب الله، المحافظ الجديد، على ثقة القيادة السياسية، ومتمنيًا له التوفيق في مهام منصبه.

هنأ المحافظ السابق المهندس أحمد عصام الدين، على تجديد الثقة نائبًا للمحافظ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لاستكمال مسيرة التنمية.

حصاد التعاون

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ السابق مع قيادات الجهاز التنفيذي والعاملين، بحضور نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري.

ووجه "جلال" الشكر للجميع على جهودهم المخلصة خلال فترة عمله، مشددًا على أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لم تكن فردية، بل كانت ثمرة عمل جماعي وروح الفريق الواحد التي ميزت الجهاز الإداري بالمحافظة.

مسيرة البناء

أشار المحافظ السابق إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية انعكس إيجابًا على دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الإسماعيلية تمتلك كوادر بشرية قادرة على مواصلة البناء والعطاء، وأن المحافظة تستحق من أبنائها العمل بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على المكتسبات.

واختتم كلمته بالتأكيد على قدرة الإسماعيلية أن تكون نموذجًا يحتذى به في كل المجالات.