إعلان

"الإسماعيلية تستحق التكاتف".. "جلال" يودّع ديوان المحافظة برسائل دعم لخلفه

كتب : مصراوي

05:57 م 16/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ديوان محافظة الاسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ودّع اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية السابق، ديوان عام المحافظة اليوم الإثنين في أجواء سادها التقدير والامتنان، موجهًا التهنئة للواء نبيل حسب الله، المحافظ الجديد، على ثقة القيادة السياسية، ومتمنيًا له التوفيق في مهام منصبه.

هنأ المحافظ السابق المهندس أحمد عصام الدين، على تجديد الثقة نائبًا للمحافظ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لاستكمال مسيرة التنمية.

حصاد التعاون

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ السابق مع قيادات الجهاز التنفيذي والعاملين، بحضور نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري.

ووجه "جلال" الشكر للجميع على جهودهم المخلصة خلال فترة عمله، مشددًا على أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لم تكن فردية، بل كانت ثمرة عمل جماعي وروح الفريق الواحد التي ميزت الجهاز الإداري بالمحافظة.

مسيرة البناء

أشار المحافظ السابق إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية انعكس إيجابًا على دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الإسماعيلية تمتلك كوادر بشرية قادرة على مواصلة البناء والعطاء، وأن المحافظة تستحق من أبنائها العمل بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على المكتسبات.

واختتم كلمته بالتأكيد على قدرة الإسماعيلية أن تكون نموذجًا يحتذى به في كل المجالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكرم محمد جلال حركة المحافظين محافظ الاسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
حوادث وقضايا

حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
حدث في 8 ساعات| حركة تغييرات موسعة في المحافظين.. ومقترح بنقل 40 شركة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| حركة تغييرات موسعة في المحافظين.. ومقترح بنقل 40 شركة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر