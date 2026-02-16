هاتفه فضحه.. الإعدام شنقًا لقاتل صديقه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية وبإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل صديقه، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 21883 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بالعثور على جثة مواطن ملقاة بأحد الطرق.

كشف التحقيقات أن المتهم "م.ح.م" تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه "م.م.ص" عاطل، منذ سنوات طويلة، وتورط معه في ارتكاب واقعة قتل عمدًا وحكم عليهما فيها بالسجن المؤبد إلا أنه أفرج عنهما في غضون أعوام قليلة واستعادا علاقتهما، وكونوا شركة سويا.

ووفقًا لأوراق القضية، تزوج المتهم من سيدة وأنجب منها طفلين ثم دبت بينهما خلافات لشكه في سلوكها، وتركت له مسكن الزوجية وتبادلا الدعاوى القضائية بينهما.

وفي يوم الواقعة التقى المتهم بالمجني عليه وتعاطيا المواد المخدرة واستغل المتهم نوم صديقه وفحصه هاتفه المحمول ليفاجأ بوجود محادثات بينه وزوجته الهاربة، ما أدى لنشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وبحب التحقيقات كبل المتهم المجني عليه بالحبال وتعدي عليه بعصا وسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وعقب وفاته وضعه في تروسيكل وألقى جثته في أحد الطرق حتى عثر عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.