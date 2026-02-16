خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، العقوبة المتوقعة على جماهير الأهلي المصري، عقب الأحداث التي شهدتها مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي أُقيمت مساء الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، قد انتهت بالتعادل السلبي، وتوقفت لعدة دقائق بعد قيام عدد من جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات مياه تجاه بعض لاعبي الفريق المغربي.

وقال العمايرة، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» عبر إذاعة ميجا إف إم مع الإعلامي كريم رمزي، إن الأهلي لن يُحرم من جماهيره خلال الأدوار الإقصائية، مرجحًا الاكتفاء بتوقيع عقوبة مالية فقط.

وأضاف أن ما حدث يُعد الواقعة الأولى لجماهير الأهلي، مشيرًا إلى أنه في حال تكرار مثل هذه الأحداث قد يتم اتخاذ قرار بحرمان الفريق من جماهيره.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن القرار المتوقع قد يتضمن عقوبة بحرمان الجماهير من حضور مباراتين، مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب الغرامة المالية.