رحبت القيادية في الحركة الإسلامية سناء حمد، بالحوار مع أي جهة من أجل استقرار الوضع بالسودان ومنطقة الشرق الأوسط.

وقالت حمد خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، إن الحوار السوداني الذي لا يستثني أحدا هو الحل للأزمة بالبلاد، مؤكدة أن التدخل الخارجي هو السبب الرئيسي لاستمرار الحرب بالسودان حتى الآن.

وأضافت القيادية في الحركة الإسلامية: "نرحب بأي عملية سياسية تحفظ حقوق الشعب السوداني من أجل إنهاء الحرب".

وأكدت سنا حمد أن الحركة الإسلامية بالسودان ليست طرفا في الحكومة، وتدعم أي حل ينهي الفاجعة الإنسانية التي أنهكت السودان.

ولفت إلى أن كثيرون يرون أن الحركة الإسلامية تهددهم ويسعون من أجل إقصائهم من الحياة السياسية.

وأشارت حمد، إلى أنه ليس لدى الحركة الإسلامية مانع في التواصل مع واشنطن أو أي جهة تساعد في إنهاء الحرب في السودان.

وشددت على أن الحركة الإسلامية بالسودان لن تواصل مع قائد الدعم السريع محمد حميدتي، معتبرة أنه عدو والتفاوض معه مسؤولية الدولة.

وأوضحت حمد، أن الحل العسكري ليس الأساسي لحل الأزمة في السودان، مشددة على ضرورة استسلام الدعم السريع وتطبيق اتفاق جدة.