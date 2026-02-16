كتب- نشأت حمدي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمد مجاهد، اليوم الإثنين، مناقشات موسعة بشأن خطة عمل اللجنة، ودورها الرقابي على قطاعات وزارة الشباب المختلفة.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستفتح جميع الملفات المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة، لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب المصري، لافتًا إلى أن عدد من نواب اللجنة يقدمون طلبات إحاطة بشأن شركة المدن التابعة لوزارة الشباب، للتعرف على دورها في صيانة الملاعب وخطتها لإنشاء ملاعب جديدة.

وأشار النائب محمد مجاهد، إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء مسؤولي وزارة الشباب ، لمعرفة مصادر وأوجه انفاق صندوق التمويل الأهلي وصندوق الرياضة، خاصة أن تلك الصناديق تتضمن ميزانيات ضخمة، ولا يوجد لها تأثير حقيقي في دعم الرياضة والنشء.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش دور الإعلام الرياضي في مواجهة التعصب الرياضي، وذلك من خلال توجيه الدعوة للمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك باعتبارهما المسؤول الأول عن وسائل الإعلام ، مشيرا إلي أن ملف الاعلام الرياضي يحظى بأهمية كبيرة داخل لجنة الشباب.