مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوج متهم بقتل زوجته بـ41 طعنة، بعد 3 أيام من هروبه واختبائه داخل شقة سكنية بمحافظة دمياط، وذلك عقب تنسيق أمني مكثف بين مديريات الأمن المعنية.

تفاصيل الواقعة

بدأت أحداث القضية بتلقي إخطار من مدير أمن الغربية يفيد بوقوع جريمة قتل داخل مسكن الزوجين بمنطقة شارع البهي التابعة لقسم أول المحلة الكبرى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين مقتل سيدة تُدعى فاطمة (38 عامًا) بعد تعرضها لـ41 طعنة متفرقة في أنحاء جسدها، إثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية.

نُقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام، ثم إيداعه بالمشرحة، وأُخطرَت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تحريات وضبط المتهم

كثّفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى تحديد مكان اختبائه داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة دمياط.

وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، جرت مداهمة الشقة وإلقاء القبض عليه، ليتم اقتياده إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تقرير الطب الشرعي

أفاد تقرير الطب الشرعي أن الجثمان يحمل 41 طعنة نافذة ومتفرقة كانت السبب المباشر في الوفاة، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.