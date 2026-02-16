إعلان

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها

كتب- علي عبد المنعم:

04:59 م 16/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوج متهم بقتل زوجته بـ41 طعنة، بعد 3 أيام من هروبه واختبائه داخل شقة سكنية بمحافظة دمياط، وذلك عقب تنسيق أمني مكثف بين مديريات الأمن المعنية.

تفاصيل الواقعة

بدأت أحداث القضية بتلقي إخطار من مدير أمن الغربية يفيد بوقوع جريمة قتل داخل مسكن الزوجين بمنطقة شارع البهي التابعة لقسم أول المحلة الكبرى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين مقتل سيدة تُدعى فاطمة (38 عامًا) بعد تعرضها لـ41 طعنة متفرقة في أنحاء جسدها، إثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية.

نُقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام، ثم إيداعه بالمشرحة، وأُخطرَت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تحريات وضبط المتهم

كثّفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى تحديد مكان اختبائه داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة دمياط.

وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، جرت مداهمة الشقة وإلقاء القبض عليه، ليتم اقتياده إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تقرير الطب الشرعي

أفاد تقرير الطب الشرعي أن الجثمان يحمل 41 طعنة نافذة ومتفرقة كانت السبب المباشر في الوفاة، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل سيدة بالمحلة مقتل سيدة على يد زوجها زوج يمزق جسد زوجته زوج متهم بقتل زوجته القبض على قاتل زوجته بالمحلة مدير أمن الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
حوادث وقضايا

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31% ويهبط دون 5 آلاف دولار
اقتصاد

الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31% ويهبط دون 5 آلاف دولار
بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حوادث وقضايا

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
حوادث وقضايا

حكم من الاقتصادية بشأن استئناف ميدو على حكم حبسه شهرًا بتهمة سب وقذف جمال
رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. رحمة محسن تتصدر و"بهاء" ينافس "إليسا" في سباق أغاني المسلسلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر