توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية

كتب : محمد أبو بكر

02:57 م 16/02/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات على الترع.

كما وجه الرئيس السيسي، المحافظين الجدد، بالتعامل مع العشوائيات والمخالفات والاهتمام بالتخحطيط العمراني والهوية البصرية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وعقد الرئيس اجتماعًا مع المحافظين ونوابهم الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث استهل اللقاء بالترحيب بهم وتقديم التهنئة، مؤكدًا أهمية أن يُحسن كل محافظ استغلال ما تمتلكه محافظته من أدوات وموارد لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

