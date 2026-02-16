استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفداً من أوائل الكلية العسكرية التكنولوجية - إحدى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية - برئاسة اللواء دكتور الحسين مصطفى شرف، مدير الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بمقر أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة بالإسماعيلية.

وجاءت الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس والأكاديمية، بهدف اطلاع الوفد على دور القناة المحوري في حركة التجارة العالمية واستعراض أحدث المشروعات التنموية بها.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق ربيع بالحضور، مؤكداً على الدور الهام للأكاديمية في إعداد أجيال وقادة المستقبل، قبل أن يقدم عرضاً تفصيلياً عن تاريخ القناة وتطوراتها، مشيراً إلى نجاح المصريين في تطوير القناة بما يتوافق مع المواصفات العالمية لصناعة السفن.

واستعرض رئيس الهيئة دور قناة السويس الجديدة في تقليل زمن انتظار السفن ورفع معدلات الأمان الملاحي، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الإيرادات وعدد السفن العابرة. وأشاد بالدعم الشعبي والسياسي الذي ساهم في إنجاز المشروع الوطني.

كما أكد الفريق ربيع تفرد القناة بمزايا لا تتوفر في أي طريق بديل، موضحاً أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الملاحية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، تشمل التموين، والصيانة، وإصلاح السفن، وتبديل الأطقم، والإسعاف البحري، وجمع المخلفات.

وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أشار إلى تحسن حركة الملاحة في الربع الأول من العام الجاري نتيجة استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، بفضل جهود القيادة السياسية، كما تناول التعامل الاحترافي للهيئة مع الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى إدارة حوادث السفن مثل "إيفر جيفن" وإنقاذ طاقم السفينة FENER.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور الحسين مصطفى شرف بالدور الوطني لهيئة قناة السويس وحرصها على رفع كفاءة المرفق العالمي، معبراً عن فخره برجال القناة.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الفريق ربيع ومدير الكلية، تلاها جولة تفقدية لمبنى "الإبداع والتميز" ومتحف قناة السويس، وعرض محاكاة لمناورة عبور السفن، بالإضافة إلى رحلة بحرية بالقناة الجديدة لمشاهدة حجم الإنجازات على أرض الواقع.