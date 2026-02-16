لمدة 24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 5 مناطق غرب المحافظة، غداً الثلاثاء، وذلك في إطار أعمال المشروع القومي لإنشاء "القطار السريع".

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فمن المقرر قطع المياه بدءاً من الساعة الثامنة صباح غدٍ، عن مناطق: (برج العرب القديم، بهيج، أبوصير، الغربانيات، وبعض قرى الساحل الشمالي)، لمدة تستمر نحو 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي جراء أعمال تنفيذ مشروع القطار السريع بمنطقة برج العرب الساحلي، مما يستدعي ترحيل خطي مياه رئيسيين بقطر 1000 مم، وهما الخطان المغذيان لمدينة الحمام.

وناشدت الشركة المواطنين القاطنين في تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتضررة (يمكن طلبها عبر الخط الساخن 125)، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل والربط.