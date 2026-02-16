إعلان

"أودّع أيامًا عشتها بينكم".. رسالة مؤثرة من محافظ الإسكندرية السابق (صور)

كتب : مصراوي

02:15 م 16/02/2026
بعث الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية السابق، برسالة وداع مؤثرة إلى أهالي المدينة وقياداتها التنفيذية، وذلك بعد اختيار المهندس أيمن عطية محافظًا جديدًا خلفًا له ضمن حركة المحافظين الأخيرة.

ونشر المركز الإعلامي للمحافظة رسالة خالد اليوم، بعد دقائق من أداء المحافظ الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء فيها: «إلى الإسكندرية… المدينة التي لا تُغادر القلب، وإلى أهلها الكرام… وإلى رجالها التنفيذيين والعاملين المخلصين».

وأضاف خالد: «لم تكن الإسكندرية بالنسبة لي موقع عمل، بل مسؤولية وطن وجوه ناس وبيوت وأحلام… وأنا أغادر منصب المحافظ، أشعر أنني لا أودّع وظيفة، بل أودّع أيامًا عشتها بينكم ومعكم، حملت فيها الأمانة بكل ما استطعت من جهد وصدق وإخلاص».

وتابع: «شهدت هذه السنوات لحظات صعبة، وقرارات ثقيلة، وتحديات كبيرة، لكنني كنت على يقين دائم أن خلف كل مسؤولية شعبًا يستحق الأفضل، وهذه المدينة العظيمة لا تقبل إلا العمل الحقيقي».

وأشار إلى أن نجاحه كان بفضل الله أولًا، ثم دعم القيادة السياسية ومساندة مؤسسات الدولة وتعاون الجميع، مضيفًا: «إن قصّرت فحسبُني أنني حاولت بكل ما أملك… أنتم الجنود الحقيقيون الذين يحملون الدولة على أكتافهم كل يوم».

كما قدم المحافظ السابق الشكر لرجال الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية على كفاءتهم وانضباطهم وتضحياتهم في حماية المدينة وأمنها، ولقيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية على دعمهم وتعاونهم المستمر. وختم رسالته: «أهل الإسكندرية… شكرًا لأنكم كنتم دائمًا الحافز، والصبر، والصوت الصادق… شرف خدمتكم سيبقى وسامًا أعتز به طوال حياتي».

يُذكر أن المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ القليوبية السابق، أدى اليوم الاثنين اليمين الدستورية محافظًا للإسكندرية، بعد تجربة إدارية ناجحة في قيادة محافظة القليوبية ضمن حركة المحافظين الجديدة.

