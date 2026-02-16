ودع الموظفين.. الفريق أحمد خالد يغادر ديوان محافظة الإسكندرية (صور)

ودّع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية السابق، اليوم الإثنين، ديوان المحافظة في لقائه الأخير بالعاملين، موجّهًا كلمات شكر وامتنان لكل من ساهم في خدمة المدينة خلال فترة توليه المنصب، من موظفين وأجهزة أمنية وسكان.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية لم تكن مجرد موقع عمل، بل مسؤولية وطنية حملها بكل جهد وصدق وإخلاص، موضحًا: "أشعر اليوم أنني لا أودّع وظيفة، بل أودّع أيامًا عشتها بينكم ومعكم".

وأشاد الفريق أحمد خالد بموظفي المحافظة، واصفًا إياهم بـ"الجنود الحقيقيين الذين يحملون الدولة على أكتافهم"، كما قدّم شكره للأجهزة الأمنية على كفاءتها وانضباطها وتضحياتها في حفظ أمن واستقرار المدينة، مؤكدًا دورهم الأساسي في تنفيذ القانون وحماية مقدرات الدولة.

كما عبّر عن تقديره لقيادات المنطقة الشمالية العسكرية وقواتنا البحرية على دعمهم وتعاونهم المستمر، معتبرًا أن جهودهم كانت جزءًا أساسيًا من تنفيذ خطط التنمية وحماية مقدرات المحافظة.

واختتم المحافظ كلمته بتحية لأهالي الإسكندرية، مشددًا على أن صبرهم ودعمهم وصوتهم الصادق كان دائمًا حافزًا له في أداء مهامه، مؤكدًا أن شرف خدمتهم سيظل وسامًا يعتز به طوال حياته.

جاء ذلك في الوقت الذي أدى فيه المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ القليوبية السابق، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية محافظًا جديدًا للإسكندرية، خلفًا للفريق أحمد خالد، ضمن حركة المحافظين الجديدة، بعد تجربة ناجحة قاد خلالها محافظة القليوبية.