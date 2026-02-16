شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، ضمن حركة التعيينات الأخيرة بالمحافظات.

وشمل القرار تعيين الدكتور شادي يحيى المشد نائبًا لمحافظ البحيرة. ويعد المشد من الكفاءات الأكاديمية البارزة في مجال نظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، حيث يشغل منصب أستاذ مساعد بقسم هندسة نظم الحاسبات بكلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، منذ عام 2015.

تدرج في العمل الأكاديمي بداية من معيد (2006–2011)، ثم مدرس مساعد (2011–2015) قبل ترقيته إلى أستاذ مساعد، وشغل عدة مناصب إدارية بجامعة بنها، منها نائب مدير نظم المعلومات منذ 2020، ومدير مركز تطوير نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات منذ 2019، إلى جانب إدارة مشروع البوابة الإلكترونية منذ 2016، وتعيينه عميدًا لكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية في يوليو 2025.

حصل المشد على الدكتوراه في هندسة نظم الحاسبات من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عام 2015، والماجستير من جامعة بنها عام 2011، والبكالوريوس عام 2005 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، محتلاً المركز الثاني على دفعته.

تركز اهتماماته البحثية على التعرف على الأنماط، الرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وله أبحاث منشورة في مجلات ومؤتمرات دولية حول دمج الصور الطبية، استرجاع الصور بالمحتوى، مطابقة الخصائص، والتعرف على الكلام العربي باستخدام الشبكات العصبية.