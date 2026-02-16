محافظ أسيوط الجديد: الاستثمار والخدمات على رأس أولوياتي

أعرب اللواء محمد سيد حسن علوان، محافظ أسيوط الجديد، عن تقديره للثقة التي أولتها له القيادة السياسية عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكّدًا أن التكليف يمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل بروح الفريق لتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار المحافظ، في أول تصريحاته الرسمية، إلى أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية سيحتل صدارة الأولويات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة النظافة، وإيجاد حلول جذرية ومستدامة للمشكلات المزمنة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وشدد "علوان" على أن التواصل المباشر مع المواطنين سيكون أحد أبرز النهج المتبعة خلال المرحلة المقبلة، مؤكّدًا أن باب مكتبه سيظل مفتوحًا لتلقي الشكاوى والمقترحات، مع ضرورة سرعة التفاعل مع أي مشكلة عبر آليات واضحة تضمن الإنجاز والمتابعة الميدانية المستمرة في القرى والمراكز.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات تنموية واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة الدينية، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعزز جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجًا ويدعم جهود تنمية الصعيد.

وأضاف المحافظ أن ملف الاستثمار سيكون من المحاور الرئيسية للعمل، من خلال إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم لتعزيز الانضباط واستقرار الشارع.

كما أكد محافظ أسيوط على دعم وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية، باعتبار أن النجاح في البناء الحقيقي يتحقق بتكامل أدوار الجميع.

واختتم اللواء علوان تصريحاته برسالة طمأنة لأهالي أسيوط، مؤكدًا التزامه بالمتابعة الميدانية للمشروعات أولًا بأول، والعمل على استثمار الإنجازات السابقة والبناء عليها لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.