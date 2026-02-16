إطلاق سراح أكثر من 100 أفغاني من السجون الباكستانية

أعلنت القنصلية الأفغانية في مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح نحو 105 أفغاني من السجون الباكستانية وعودتهم إلى بلادهم عبر معبر "سبين بولداك".

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء عن القنصلية قولها في بيان لها، اليوم الاثنين، إن المجموعة تضم سيدتين و10 أطفال، كانوا محتجزين في مراكز احتجاز، وتم نقلهم عبر معبر "شامان-سبين بولداك".

وجاء في البيان أن المحتجزين ظلوا قيد الاحتجاز لنحو شهر "لأسباب أمنية"، على طول طرق السند وبلوشستان، قبل أن تتم إعادتهم إلى بلادهم.

وفيما تواصل باكستان جهودها لترحيل المهاجرين، يزداد الوضع الإنساني للمهاجرين الأفغان صعوبة. ويعود العديد من المرحلين إلى بلد لا يزال الأمن فيه غير مستقر، وفرص الحصول على الخدمات الأساسية محدودة.