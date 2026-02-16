إعلان

إطلاق سراح أكثر من 100 أفغاني من السجون الباكستانية

كتب : مصراوي

02:41 م 16/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القنصلية الأفغانية في مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح نحو 105 أفغاني من السجون الباكستانية وعودتهم إلى بلادهم عبر معبر "سبين بولداك".

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء عن القنصلية قولها في بيان لها، اليوم الاثنين، إن المجموعة تضم سيدتين و10 أطفال، كانوا محتجزين في مراكز احتجاز، وتم نقلهم عبر معبر "شامان-سبين بولداك".

وجاء في البيان أن المحتجزين ظلوا قيد الاحتجاز لنحو شهر "لأسباب أمنية"، على طول طرق السند وبلوشستان، قبل أن تتم إعادتهم إلى بلادهم.

وفيما تواصل باكستان جهودها لترحيل المهاجرين، يزداد الوضع الإنساني للمهاجرين الأفغان صعوبة. ويعود العديد من المرحلين إلى بلد لا يزال الأمن فيه غير مستقر، وفرص الحصول على الخدمات الأساسية محدودة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كابول السجون الباكستانية باكستان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
رمضان 2026.. "هندغدغ الدنيا" نجوم الدراما يرفعون رايات التحدي بعبارات نارية
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. "هندغدغ الدنيا" نجوم الدراما يرفعون رايات التحدي بعبارات نارية
محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
حوادث وقضايا

محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حوادث وقضايا

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان
أخبار وتقارير

تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر