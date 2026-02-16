بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يبعث برسالة شكر للرئيس السيسي

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة فيه واستمراره في منصبه ضمن حركة المحافظين لعام 2026.

وأعرب المحافظ عن امتنانه لهذه الثقة، مؤكدًا أنها وسام فخر وتكليف وطني يحتم عليه مضاعفة الجهد والعمل الدؤوب لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في إطار جهود الدولة لتعزيز مسيرة البناء تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وأضاف اللواء مرزوق أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بالعمل تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، معربًا عن التزامه بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات أبناء الدقهلية، والمساهمة في رفعة الوطن، وضمان مستقبل أفضل يعم فيه الرخاء والازدهار.