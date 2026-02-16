خبرة أكاديمية وعسكرية.. ننشر السيرة الذاتية لمحافظ جنوب سيناء الجديد

تولى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال الدين، محافظ أسوان سابقًا، منصب محافظ جنوب سيناء ضمن حركة المحافظين الجديدة، خلفًا للواء الدكتور خالد مبارك.

ويجمع محافظ جنوب سيناء الجديد بين الخبرة العسكرية والإدارية والأكاديمية، فقد تخرّج في الكلية الفنية العسكرية عام 1989 بتخصص الهندسة المدنية، وأكمل العديد من الدورات والتأهيلات العسكرية لضباط المهندسين، شملت الفرقة الأساسية، والمتقدمة، والراقية.

مسيرة قيادية وأكاديمية

شغل اللواء إسماعيل عددًا من المناصب البارزة داخل الكلية الفنية العسكرية، بدءًا من عضوية هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية، مرورًا برئاسة شعبة الهندسة المدنية والمعمارية، ورئاسة مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشاري، ثم رئاسة المكتب الاستشاري بالكلية. كما تولى منصب نائب مدير الكلية الفنية العسكرية، ثم مديرًا للكلية من 2020 حتى تكليفه محافظًا لأسوان.

على الصعيد العلمي، حصل على الماجستير في الهندسة المدنية عام 1994، ثم درجة الدكتوراه من جامعة Mississippi بالولايات المتحدة عام 2000، وتدرّج في الدرجات العلمية حتى نال لقب أستاذ في الهندسة المدنية عام 2018.

تركز اهتمامات اللواء إسماعيل البحثية على هندسة المنشآت، المنشآت الخرسانية المسلحة، تحليل ونمذجة المنشآت، ديناميكا المنشآت، وهندسة الزلازل، إلى جانب إجادته التامة للغة الإنجليزية.

ويعد اللواء إسماعيل كمال نموذجًا يجمع بين الخبرة العسكرية الصارمة والكفاءة الأكاديمية والإدارية، ما يؤهله لإدارة الملفات التنموية والخدمية في محافظة جنوب سيناء.