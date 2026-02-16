إعلان

بالصور- سائحة بلجيكية تقيم أجواء رمضان في منزلها بالبر الغربي بالأقصر

كتب : محمد محروس

01:07 م 16/02/2026
قامت السائحة البلجيكية المقيمة في منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، ليندا فان دن، بتزيين منزلها بزينة شهر رمضان المبارك، احتفالًا بقدوم الشهر الكريم ومشاركة الأهالي الأجواء المميزة للعيد.

ويعكس هذا التفاعل الإيجابي العلاقة الإنسانية الطيبة بين الزائرين والمجتمع المحلي، خاصة مع زيادة الإقبال السياحي على المناطق الأثرية والتاريخية في البر الغربي، الذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.

ويشهد البر الغربي خلال المواسم احتفالات مميزة تمزج بين الأصالة المصرية والانفتاح الثقافي، لتقديم صورة فريدة عن التعايش بين السياحة والتراث المحلي.

