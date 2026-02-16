أحالت نيابة غرب الإسكندرية الكلية سائق "توك توك" وربة منزل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل طفل الأخيرة ضرباً بعصا خشبية، إثر رفضه الإقامة معهما ورغبته في العودة لوالده.

تعود وقائع القضية رقم 9532 لسنة 2025 (جنح قسم شرطة كرموز)، حينما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط القسم يفيد وصول طفل إلى المستشفى مصاباً بكدمات وجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، وفارق الحياة فور وصوله.

وكشفت أوراق التحقيق أن المتهمة "ي. ص. م" (ربة منزل)، كانت قد انفصلت عن زوجها الأول وتزوجت من المتهم الثاني "ع. م. ع" (سائق توك توك)، وانتقلت للعيش معه برفقة ابنها من الزوج الأول، المجني عليه "ص. أ. م" البالغ من العمر 10 سنوات.

وأظهرت التحقيقات نشوب مشاجرة بين المتهمين والطفل بسبب إصرار الأخير على السفر لوالده بمحافظة الجيزة، وهو ما قوبل بالرفض العنيف من زوج الأم الذي أعاده قسراً إلى المنزل.

وتبين من اعترافات المتهمين أن الزوج قام بتجريد الطفل من ملابسه وانهال عليه بالضرب المبرح مستخدماً "شومة"، وبينما كان الطفل يتلعثم بكلمات تؤكد رفضه البقاء معهما، شاركت الأم في الاعتداء عليه بالضرب بدلاً من حمايته.

وعقب عودة المتهم الأول للمنزل، وجد الطفل في حالة إعياء شديد وغائباً عن الوعي، فقام بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته البالغة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد.