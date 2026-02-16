المحافظون الجدد.. إسماعيل كمال محافظًا لجنوب سيناء

أدى الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويأتي تعيين كمال بعد فترة عمله محافظًا لأسوان، حيث يمتلك خبرة واسعة في الإدارة التنفيذية والهندسية.

أبرز المناصب والخبرات:

عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بالكلية الفنية العسكرية (2001–2005).

رئيس شعبة الهندسة المدنية والمعمارية بالكلية (2008–2010).

رئيس مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشاري بالكلية (2010–2015).

رئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية (2015–2018).

نائب مدير الكلية الفنية العسكرية (2018–2020).

مدير الكلية الفنية العسكرية (2020 وحتى توليه المنصب الجديد).

محافظ أسوان سابقًا.

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية (1989).

ماجستير هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية.

دكتوراه هندسة مدنية – جامعة ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية.

أستاذ مساعد ثم أستاذ الهندسة المدنية باللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية (2018).

الاهتمامات العلمية:

هندسة المنشآت، المنشآت الخرسانية المسلحة.

تحليل ونمذجة المنشآت، ديناميكا المنشآت، هندسة الزلازل.

ويستهدف محافظ جنوب سيناء الجديد تعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظة والإشراف على المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية السياحية والاستثمارية في المحافظة.