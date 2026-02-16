إعلان

ضبط عامل بحوزته 509 قطع أثرية في أسيوط

كتب : سامح غيث

02:18 م 16/02/2026 تعديل في 02:38 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من ضبط عامل بحوزته 509 قطع أثرية تعود إلى العصور (الفرعونية، اليونانية، الرومانية).

وكانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على 509 قطع أثرية. وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأن جميع القطع أثرية وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، حفاظا على ثروة البلاد وتراثها القومي.

ضبط عامل أسيوط قطع اثرية

