بالصور- محافظ الأقصر يفتتح معارض "أهلاً رمضان" بإسنا

"أودّع أيامًا عشتها بينكم".. رسالة مؤثرة من محافظ الإسكندرية السابق (صور)

افتتح المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، معارض مبادرة "أهلاً رمضان" بمركز ومدينة إسنا، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعد هذه الفعالية أول ظهور ميداني للمحافظ عقب تجديد الثقة له ضمن حركة المحافظين الأخيرة، حيث استهل جولته بمتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

افتتح المحافظ المعرض الأول بمدخل مدينة إسنا بجوار السجل المدني، ثم المعرض الثاني بالسوق الحضري بشارع الشيمي، واختتم الجولة بالمعرض الثالث بشارع الشيخ الخضري.

وتضم المعارض مختلف السلع الغذائية الأساسية، اللحوم والدواجن، بنسبة تخفيض تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، حيث يُطرح الأرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو، والزيت بسعر 55 جنيهًا للتر، واللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، بإجمالي نحو 50 طنًا من السلع.

وشارك في الجولة علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الرازق الصافي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعدد من العارضين.

وأكد المحافظ التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، مشددًا على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة والأوزان المقررة، مع حسن معاملة المواطنين، والتوسع في إقامة المعارض بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين خلال الشهر الكريم.

وتقام المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية المصرية بالأقصر برئاسة يحيى محمد يحيى.