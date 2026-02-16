امرأة على عرش أكبر أقاليم مصر.. حنان مجدي أول سيدة محافظ للوادي الجديد

سطرت الدكتورة حنان مجدي نور الدين محمد فصلاً جديدًا في تاريخ الإدارة المحلية بمصر، بعد أدائها اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ الوادي الجديد، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب في أكبر محافظات مصر مساحةً وأكثرها استراتيجية.

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

تُعد الدكتورة حنان مجدي ابنة قرية "بدخلو" بمركز الداخلة، النموذج الأبرز لنجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة؛ فهي خريجة الدفعة الأولى من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأولى ثمار هذا البرنامج من أبناء المحافظات الحدودية التي تصل إلى هذا المستوى القيادي.

قرار تصعيد مجدي إلى مقعد المحافظ ليس مجرد تعيين إداري بل كان تتويجاً لرحلة بدأت في عام 2018، حين جرى اختيارها كأصغر "نائب محافظ" في مصر، على مدار 6 سنوات، جابت الدكتورة حنان صحاري الوادي الجديد، واشتبكت مع ملفات الاستصلاح الزراعي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات الجماهيرية، مبرهنةً للمجتمع "الواحاتي" أن الكفاءة لا تعترف بالسن أو النوع.

ويستعر مصراوي السيرة الذاتية للدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد:

الميلاد: سبتمبر 1988، قرية بدخلو، مركز الداخلة، محافظة الوادي الجديد.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم (كيمياء نبات) – جامعة القاهرة، ماجستير في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية – جامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

البداية المهنية: عملت في مجال التحاليل الطبية كمديرة وقائمة بأعمال في عدد من المعامل، وعملت كيميائية مراقبة جودة في إحدى الشركات لإنتاج الزيوت الطبية والعطرية والمنتجات الغذائية.

الخبرات الإدارية: خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وخريجة الدفعة الأولى من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحصلت على تدريب نوعي ضمن برنامج قيادات حكومات المستقبل بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

المناصب السابقة: نائب محافظ الوادي الجديد منذ 2018، حيث مثلت الشباب في المجالس الرئاسية، وشاركت بفاعلية في العمل المجتمعي والسياسي.

الأنشطة المجتمعية: عضو المكتب التنفيذي لشبكة القيادات النسائية المحلية في مصر، الفرع الوطني لشبكة النساء المنتخبات محليًا في إفريقيا (REFELA).

وتجمع الدكتورة حنان بين التأهيل العلمي المتخصص في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والخبرة العملية والإدارية، ما يجعلها نموذجًا لقيادات الواحات الشابة وواحدة من أولى ثمار البرنامج الرئاسي من أبناء الوادي الجديد.