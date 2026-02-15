تطورات جديدة في قضية "مسن السويس".. بماذا قضت محكمة جنح مستأنف؟ (صور)

قضت محكمة جنح مستأنف السويس الدائرة الثانية بإيقاف تنفيذ عقوبة أحد المتهمين في قضية مسن السويس بالحبس عام، بعد قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بالحبس لمدة عام.

الآخر لم يقدم

قررت محكمة جنح مستأنف قبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات بدأ من اليوم الأحد، على المتهم عاصم غريب، بينما لم يقدم شقيقة علي معارضة على الحكم بحبسه لمدة عام في نفس القضية.

حالة تنفيذ العقوبة القديمة

قال مصدر قضائي إن الحكم بإيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 أعوام يعني أن المتهم الموقوف عقوبته إن ارتكب جريمة استعراض القوة والبلطجة مرة أخرى، وهي الجريمة استأنفت عليها النيابة في القضية خلال تلك المدة ومًثل متهما أمام المحكمة سيعاقب عن الجريمة الجديدة، مع تنفيذ عقوبة الحبس السابقة.

الحكم بالحبس

وكانت محكمة جنح مستأنف السويس قضت غيابيا في جلسة 31 ديسمبر الماضي، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين عاصم وشقيقة علي في قضية مسن السويس بالحبس سنة مع الشغل، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من النيابة وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقهما.

استئناف النيابة

ونظرت محكمة جنح مستأنف السويس دعوى الاستئناف المقدمة من النيابة العامة على براءة المتهمين في قضية التعدي على غريب مبارك، والمعروفة إعلاميا باسم "مسن السويس"، وقررت في جلسة 17 ديسمبر الماضي حجز الدعوى لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

إلغاء حكم البراءة

وقضت المحكمة آن ذلك بقبول استئناف النيابة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الجناين ببراءة المتهمين بالتعدي على غريب مبارك من تهمة استعراض القوة والبلطجة، بعد تنازل غريب عن حقه المدني في تهمة التعدي بالضرب، وقضت بحبس المتهمين الشقيقين مالكي المنزل سنة مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

البراءة في أول درجة

كانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر الماضي ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، أعاد القضية إلى نقطة البداية بقبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وجاء في قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025، عدة اتهامات، وجاء في نص القرار إنه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر الماضي، أمام المنزل المقيم فيه داخل شقة مستأجرة.

