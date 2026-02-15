إعلان

بينهم طفل.. 4 مصابين في انقلاب ملاكي على "صحراوي أسيوط"

كتب : محمود عجمي

08:33 م 15/02/2026

انقلاب سيارة ملاكي

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص مقيمون بمحافظة قنا، اليوم الأحد، بكسور وكدمات متفرقة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط - سوهاج" بنطاق مركز الفتح.

تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بالحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها لنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي العلاج.

ضمت قائمة المصابين: السائق "عطيتو محمد" (59 عامًا)، و"أحمد محمد خليفة" (38 عامًا)، وربة المنزل "أمل أحمد" (40 عامًا)، إضافة للطفل "حمد جمال" (10 أعوام). وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي حادث سير انقلاب سيارة صحراوي أسيوط

