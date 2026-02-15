5 مصابين من عائلة واحدة في مشاجرة بالحجارة في الدقهلية

أُصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بجروح وكدمات، إثر مشاجرة عنيفة اندلعت بالحجارة والأيدي، جوار الجمعية الزراعية بقرية "سنفا" مركز ميت غمر، اليوم الأحد.

انتقلت قوة من المباحث بقيادة العقيد محمد فوزي زيدان إلى الموقع فور تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالواقعة.

تبينت إصابة الشقيقين "مجدي وعبدالوهاب درويش" (67 و61 عامًا)، وأبنائهما "سحر" و"محمد"، إضافة إلى "محمد صلاح" (40 عامًا)، بإصابات تنوعت بين جروح قطعية في الرأس واليد وكدمات متفرقة.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة الشرطة، التي تحفظت عليهم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.