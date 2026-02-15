إعلان

5 مصابين من عائلة واحدة في مشاجرة بالحجارة في الدقهلية

كتب : رامي محمود

08:08 م 15/02/2026

مشاجرة - أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بجروح وكدمات، إثر مشاجرة عنيفة اندلعت بالحجارة والأيدي، جوار الجمعية الزراعية بقرية "سنفا" مركز ميت غمر، اليوم الأحد.

انتقلت قوة من المباحث بقيادة العقيد محمد فوزي زيدان إلى الموقع فور تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالواقعة.

تبينت إصابة الشقيقين "مجدي وعبدالوهاب درويش" (67 و61 عامًا)، وأبنائهما "سحر" و"محمد"، إضافة إلى "محمد صلاح" (40 عامًا)، بإصابات تنوعت بين جروح قطعية في الرأس واليد وكدمات متفرقة.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة الشرطة، التي تحفظت عليهم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الدقهلية مشاجرة بالحجارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شعبة الدواجن: السماسرة ومحال الطيور الحية وراء أزمة ارتفاع الدواجن
اقتصاد

شعبة الدواجن: السماسرة ومحال الطيور الحية وراء أزمة ارتفاع الدواجن
بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ
أخبار وتقارير

بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور