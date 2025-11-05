رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور

السويس- حسام الدين أحمد:



شهدت محكمة السويس اليوم، أولى جلسات محاكمة الشقيقين المتهمين بالاعتداء على المواطن غريب مبارك، المعروف إعلاميًا بـ "مسن السويس"، في القضية التي أثارت الرأي العام بتهمة البلطجة واستعراض القوة.

ووصل المجني عليه، غريب مبارك، إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، بينما وصل المتهمان "علي. غ" و"عاصم. غ" من محبسهما.

وفي مرافعة قوية ومؤثرة، ركز ممثل النيابة العامة بالسويس على فداحة الجرم ورمزيته، واصفاً إياه بـ "جريمة هزت المجمع".



وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو "لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة".

أكد ممثل النيابة أن المجني عليه "لم يجني ذنبًا لينال ما لقاه من أذى"، مشيرًا إلى أن المتهمين "لم يكتفوا بمخالفة القانون، بل اعتدوا على طاعن في السن اختار الصمت والاحترام فقوبل بالعدوان والإهانة".

وشددت النيابة على حق المسن في السلام والأمان، قائلة: "ألم يحق للمجني عليه السلام والأمان؟"، وموضحة أن الخلاف نشب بين المسن والمتهمين، لكن نفوسهم "سوّلت لهم رغبة آثمة في طرده من عقاره وملاذه الوحيد".



واختتمت النيابة مرافعتها بتأكيد قيمة الإنسان وكرامته: "إن الله كرم الإنسان ورفع شأنه وجعل له في الخلق مقامًا كبيرًا، وكل مساس به هو انتقاص لما كرمه الله به، وكل إهانة هو عدوان".

تأتي الجلسة بعد أيام من جهود النيابة في التحقيق، حيث استمعت لأقوال المجني عليه غريب مبارك بعد أن عاد لاستكمال الإدلاء بأقواله، وذلك عقب خضوعه لجلسة غسيل كلوي كان يستلزم الراحة بعدها، إلا أنه التزم وتوجه إلى مجمع المحاكم للتحقيق.

وكانت النيابة، قررت في وقت سابق إرجاء التحقيق مؤقتًا بعد تعرض المجني عليه للإجهاد لحين تحسن حالته. كما استمعت النيابة لأقوال ابنته رحمة مصورة فيديو الواقعة، وشهود العيان قبل أن يجري التحقيق مع المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن المجني عليه غريب مبارك، كان تنازل عبر توكيل رسمي لمحاميه عن بلاغ واتهام الشقيقين فيما يخص واقعة الضرب البسيط في تلك القضية، إلا أن النيابة تواصل ملاحقة المتهمين بتهم البلطجة واستعراض القوة والتي وقعت يوم الجمعة 24 أكتوبر الماضي.