غدًا.. النطق بالحكم في قضية "عروس المنوفية" (صور)

كتب : أحمد الباهي

07:49 م 15/02/2026
    أسرة كريمة تنتظر أمام سور المحكمة
    حزن وترقب قبل الحكم
    والدة-كريمة-عروس-المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل "كريمة" (ابنة قرية ميت برة بمركز قويسنا)، إلى جلسة غدٍ الاثنين لاستكمال المداولة.

جاء القرار وسط ترقب من أسرة المجني عليها التي احتشدت أمام القاعة انتظارًا للقصاص.

تواجه النيابة العامة الزوج، المحبوس احتياطيًا، بتهمة قتل زوجته عمدًا داخل مسكنهما إثر خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان الزوجة وعليها آثار اعتداء، ما أكد وجود شبهة جنائية.

وعقب تحقيقات موسعة، أحالت النيابة المتهم في يناير الماضي (2026) إلى الجنايات، لتبدأ جلسات المحاكمة التي تقترب من محطتها الأخيرة بجلسة الغد.

قضية عروس المنوفية المنوفية جنايات شبين الكوم

