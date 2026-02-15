إعلان

الجنايات لـ6 متهمين في واقعة "بدلة الرقص".. والفتاة تبرئ الضحية

كتب : أسامة علاء الدين

09:11 م 15/02/2026

المتهمون

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحالت نيابة مركز بنها، 6 متهمين في واقعة "ميت عاصم" المعروفة إعلاميًا بـ"بدلة الرقص"، إلى محكمة جنايات بنها؛ وذلك بعد رفع القضية (رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها) إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدًا لتحديد جلسة عاجلة أمام الدائرة المختصة.

قائمة الاتهامات: خطف وهتك عرض

وكشف أمر الإحالة تفاصيل مرعبة لما حدث يوم 11 فبراير 2026، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه "إسلام محمد" وأسرته، واقتحام مسكنه نهارًا، واختطافه بالقوة إلى منزلهم، وتجريده من ملابسه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، والتجول به في المنطقة؛ لترويعه وإلحاق الأذى المعنوي به. كما شملت الاتهامات هتك عرض المجني عليه بالقوة، فيما وُجهت للمتهمتين الخامسة والسادسة تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة.

اعترافات المتهمين: "غسلنا شرفنا"

خلال التحقيقات، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة وبرروها بالدفاع عن "شرف العائلة"، زاعمين أن الشاب اختطف ابنتهم. وقالوا في اعترافاتهم: "لو ما عملناش كده مكناش هنعرف نرفع راسنا في البلد تاني.. دي سمعة عيلة بالكامل".

مفاجأة الفتاة: "ذهبت بإرادتي"

وفي مواجهة مباشرة قلبت الموازين، فجّرت الفتاة "رحمة" (محور الخلاف) مفاجأة أمام النيابة وأسرتها، حيث نفت واقعة الخطف جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها غادرت منزلها بإرادتها هربًا من ضغوط أسرتها لتزويجها من آخر، وتوجهت إلى منزل شقيقة "إسلام" الكبرى بقرية "مجول" ومكثت هناك يومين دون أن يمسها أحد بسوء. وأوضحت أن "إسلام" تقدم لخطبتها مرتين ورُفض لظروفه المادية، وأن خالها كان الوحيد الداعم لارتباطهما.

إخلاء سبيل الضحية واستدعاء العمدة

إجرائيًا، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المجني عليه "إسلام" من سرايا النيابة، مع عرضه على مستشفى بنها العام لإعداد تقرير طبي بإصاباته. وفي سياق متصل، استدعت النيابة عمدة قرية "ميت عاصم" لسماع أقواله بشأن واقعة "صفع" المجني عليه، لاستكمال كافة خيوط القضية قبل المحاكمة.

واقعة بدلة الرقص شاب بنها إهانة شاب نيابة بنها محكمة الجنايات

