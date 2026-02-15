إعلان

الأمم المتحدة: مغادرة عدد كبير من سكان مخيم الهول وسوريا تخطط لنقل الباقين

كتب : مصراوي

09:09 م 15/02/2026

مخيم الهول

(أ ب)

قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد إن عددا كبيرا من سكان مخيم يضم عائلات يشتبه في انتمائها لمسلحي تنظيم داعش غادروا المخيم، وأن الحكومة السورية تخطط لنقل من تبقى منهم.

وقال جونزالو فارجاس يوسا في بيان إن الوكالة "لاحظت انخفاضا كبيرا في عدد سكان مخيم الهول خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف: "أبلغت السلطات السورية المفوضية بخططها لنقل العائلات المتبقية إلى مخيم أخترين في محافظة حلب، وطلبت دعم المفوضية لمساعدة السكان في المخيم الجديد، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم هذا الدعم".

وأشار إلى أن المفوضية "ستواصل دعم عودة واندماج السوريين الذين غادروا مخيم الهول، بالإضافة إلى من تبقى فيه".

ولم يذكر البيان كيف غادر السكان المخيم أو عدد من تبقى فيه. ويُعتقد أن العديد من العائلات قد هربت إما خلال الفوضى عندما سيطرت القوات الحكومية على المخيم من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد الشهر الماضي، أو بعد ذلك.

ولم يصدر على الفور أي بيان من الحكومة السورية، كما أن المتحدث باسم الحكومة لم يرد على طلب التعليق.

مخيم الهول تنظيم داعش سوريا

